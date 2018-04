Crotone, Ursino non ha paura: «Juventus? Con le big abbiamo sempre fatto bene»

Il direttore sportivo del Crotone Beppe Ursino, analizza la situazione in casa rossoblù, compresa la prossima sfida con la Juventus

Il Crotone è impegnato nella complicata lotta salvezza. La sconfitta di sabato scorso contro il Genoa ha complicato ancora di più le cose. Il calendario poi di certo non aiuta, considerando che mercoledì ci sarà la Juventus all’Ezio Scida. Il direttore sportivo dei pitagorici Beppe Ursino ha fatto il punto della situazione in vista della prossima sfida: «La Juventus è sicuramente una delle migliori squadre europee. E’ allenata da un grande allenatore e al Bernabeu ha mostrato tutta la sua forza. Noi però ce la metteremo tutta e proveremo a sorprenderla».

Ursino ha poi commentato l’intera situazione legata al discorso salvezza: «Noi dobbiamo cercare di arrivare a 37 punti. Se ci saranno altre squadre più brave di noi accetteremo con serenità di retrocedere. C’è un po’ di rammarico perché ci siamo complicati la situazione da soli, però sono molto fiducioso nelle nostre possibilità. Ha molto influito sulla mentalità della squadra la sconfitta all’ultimo minuto con il Benevento. Da lì in poi siamo calati, ma faremo di tutto per riprenderci e lottare fino alla fine per rimanere in Serie A».