Cuesta: «Voglio che il mio Parma abbia un’identità chiara; il mio un progetto per il club, non solo sulla squadra»

Le parole di Carlos Cuesta, tecnico del Parma, nella conferenza stampa di presentazione dopo il suo arrivo sulla panchina dei ducali

Carlos Cuesta ha illustrato le sue idee in conferenza stampa, tracciando filosofia e obiettivi del suo Parma, a partire dall’identità di gioco.

NOI AVREMO UNA IDENTITÀ CHIARA – «La Serie A è un campionato con tanti calciatori e allenatori bravi. È una sfida veramente bella. Noi avremo una linea guida, però dobbiamo anche essere versatili e avere delle soluzioni per i vari contesti. Gli avversari ci metteranno in difficoltà e noi dovremo essere bravi a trovare le soluzioni giuste per tornare sul nostro calcio che preferiamo».

CHE TIPO DI GIOCATORI SERVONO PER IL SUO CALCIO? – «Il punto di partenza è il giocatore, non come io voglio giocare. Si crea il meglio attraverso la rosa per sfruttare al meglio ciò che si ha a disposizione».

CHE VALORE AVRÀ IL LAVORO CON LE GIOVANILI? – «Fin dal primo giorno sono stato chiaro non solo sui compiti ma anche sulla mentalità della società. È un progetto di club, non solo della prima squadra maschile. La nostra volontà è quella di costruire una cultura di club. Vogliamo creare una cultura che si fa portando atteggiamenti giusti ogni giorno, proveremo a essere un tutt’uno: la mentalità e la filosofia dovranno ispirare e aiutare. Proveremo a ispirare e ad aiutare per avere un’unica linea guida e andare avanti con la stessa filosofia».