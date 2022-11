Curva Inter, nuova testimonianza: «Minacciavano di tagliarci la gola»

Spunta una nuova testimonianza su quanto è successo nella curva dell’Inter: «Ci hanno minacciato di tagliarci la gola»

Arrivano nuove testimonianze su quello che è successo nella curva dell’Inter durante la partita contro la Sampdoria. La Repubblica riporta quella di Paolo, un nome di fantasia. Di seguito il suo racconto.

«A fine primo tempo hanno detto a tutti noi che eravamo in curva di uscire. Un ragazzo, molto giovane, ha messo le mani addosso a un uomo, nonostante ci fosse sua figlia di sei o sette anni. Il clima era caldo, qualcuno urlava ‘non sai chi sono io, ti taglio la gola’. Oppure un altro ‘o uscite con le buone o vi buttiamo fuori, qui comandiamo noi e si fa come diciamo noi’. Temevo che nella calca in uscita, in caso di panico, qualcuno potesse rimanere schiacciato».