Dalla Spagna – Suarez ha congelato il trasferimento alla Juve

Suarez-Juve, dalla Spagna: «L’attaccante ha congelato l’operazione». Le ultime notizie sull’uruguaiano

Secondo quanto riportato da Sport, l’acquisto di Luis Suarez da parte della Juventus non sarebbe così vicino alla chiusura come si era vociferato nelle ultime ore. Il Pistolero starebbe ancora valutando questa possibilità, per questo motivo avrebbe momentaneamente congelato l’operazione.

L’uruguaiano vorrebbe valutare tutti i possibili scenari prima di prendere una decisione, accettando una proposta soltanto quando ne sarà pienamente convinto. Dubbi, dunque, sull’opzione Juventus che, si legge, si sarebbe cautelata contattando Morata.