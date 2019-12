Dalla Turchia, accordo Milan-Fenerbahce per Rodriguez

Il terzino rossonero sta per lasciare il Milan e la Serie A: rossoneri e Fenerbahce trattano sulla base di un prestito di 18 mesi

In Turchia sono sicuri. Ricardo Rodriguez è vicinissimo a lasciare il Milan per approdare al Fenerbahce. Secondo il media turco Hurriyet, infatti, lo svizzero avrebbe già trovato l’accordo con il Fenerbahce e la firma per rendere effettivo l’addio al Milan dovrebbe arrivare a giorni.

I due club stanno trattando riguardo un prestito di 18 mesi, ovvero da gennaio 2020 a giugno 2021: a quel punto potrebbe scattare il diritto di riscatto per la compagine turca. Ricardo Rodriguez vuole rilanciarsi in vista dell’Europeo che giocherà con la sua Svizzera (nello stesso girone dell’Italia).