D’Amico svela: «Bernardeschi al Toronto trattativa nata due mesi fa»

D’Amico svela il retroscena sul passaggio di Bernardeschi al Toronto. Le parole del noto agente sull’esterno italiano

Andrea D’Amico, che ha curato il passaggio di Bernardeschi al Toronto, a Tuttosport ha raccontato come è avvenuto il trasferimento dell’esterno in MLS dell’esterno azzurro.

LE PAROLE – «Trattativa nata due mesi fa? Sì, certo. Ma devo dire che i primi contatti risalgono a un tempo ancora precedente. Mi ha chiamato il presidente e mi ha detto: ‘Andrea, vorrei costruire un progetto molto importante’. L’opzione Federico è stata una delle prime a venirci in mente, ma abbiamo aspettato il momento opportuno. Solo quando si sono interrotte le trattative con la Juventus, abbiamo accelerato. Federico è poi venuto in città, ha conosciuto la realtà, si è innamorato di questo posto. In tanti parlano e criticano, ma non conoscono realmente come stanno le cose e com’è la vita qui. Anche a livello professionale, è tutto diverso: tutto organizzato perfettamente. Ogni partita, anche la più semplice di campionato, è organizzato come se fosse una finale di Champions League».