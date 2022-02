ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dani Alves fatto fuori da Aubameyang: non sarà in lista UEFA. Il terzino brasiliano non affronterà il Napoli

Niente Europa League per Dani Alves col Barcellona e quindi niente duplice confronto col Napoli.

Come anticipato da AS a far le spese dell’arrivo di Aubameyang – che invece sarà inserito – dovrebbe proprio essere il terzino brasiliano ex Juventus.