Il protagonista inatteso Danilo ha commentato il successo della Juve sul Napoli: «Felice per il gol segnato, ma soprattutto per la vittoria finale»

Un protagonista a sorpresa. Si tratta di Danilo, che nel primo tempo di Juve-Napoli è subentrato all’infotunato De Sciglio e ha subito sbloccato la partita.

Il brasiliano a caldo ha commentato il rocambolesco successo dei bianconeri sui partenopei per 4-3: «Sono felice per il gol segnato, ma anche e soprattutto per la vittoria finale della squadra».