Danilo, futuro estero per il difensore? Una big inglese su di lui (ma anche una italiana)

Danilo, su di lui molte squadre: su tutte il Manchester United e anche una big di Serie A: tutti i dettagli di calciomercato

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’avventura di Danilo con la maglia della Juve è vicina al capolinea.

Il difensore brasiliano, come confermato dalle ultime indiscrezioni che giungono dall’Inghilterra, sarebbe tra i difensori che Amorim sta valutando per cambiare volto al Manchester United. La Premier League, però, non è l’unica possibilità a disposizione del calciatore: in Italia anche il Napoli è alla ricerca di rinforzi in difesa nel mercato di riparazione.