Danilo: «Stiamo lavorando tanto sulla mente per vincere le partite…». Le parole del difensore brasiliano della Juventus

Danilo è stato intervistato dai microfoni di Tuttosport. Ecco le parole del difensore brasiliano della Juventus:

MENTE – «Secondo me è la cosa più importante. Se stai bene fisicamente e bene tecnicamente, ma con la mente non sei a posto, è difficile fare le cose bene in campo, così come nella vita. È normale».

ASPETTO FONDAMENTALE – «Stiamo lavorando tanto su quell’aspetto, perché è troppo importante. Secondo me dobbiamo imparare ad essere così arroganti, nel senso buono: vincere delle partite e conseguentemente i campionati. Noi stiamo provando proprio questo, anche nel gioco, in questi giorni di allenamento. Tenere palla, essere arroganti nella loro metà campo, quando siamo in fase di possesso, per vincere le partite».

BREMER – «E’ un ragazzo che ha delle potenzialità incredibili. Ha già dimostrato la sua forza nel Toro e alla Juventus mi aspetto che possa crescere ancora di più. Abbiamo cercato di fare in modo che si sentisse subito a casa anche perché così lui potrà aiutarci».

DIFESA BRASILIANA – «Mi fa piacere veramente perché parliamo di ragazzi che hanno dimostrato di essere all’altezza della Juventus e anche della Nazionale. Credo che Gleison sia all’altezza, sì».

CONTINUA A LEGGERE LE PAROLE DI DANILO SU JUVENTUSNEWS24