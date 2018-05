La Juventus pensa al futuro ed è pronta a nuovi innesti italiani. Calciomercato Juve: da Darmian a Florenzi, ecco gli obiettivi

La Juventus sta pianificando il futuro in queste ore. E’ in corso un incontro tra Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, e la dirigenza juventina: il tecnico dovrebbe rinnovare il contratto fino al 2021. La Juventus programmerà insieme ad Allegri anche il prossimo mercato e secondo Tuttosport quello 2018/2019 sarà un mercato a forti tinte tricolore. La Juve, dopo l’addio dei senatori, vuole ridare una nuova identità italiana alla squadra, anche in vista degli addii di Barzagli (dovrebbe ritirarsi tra un anno) e di Chiellini (potrebbe ritirarsi tra 2 anni).

La Juve pensa a una nuova e solida base tutta italiana e vuole ripartire da Mattia Perin. Il portiere del Genoa, classe ’92, dovrebbe arrivare in bianconero e firmare per i prossimi 5 anni. La Juve valuta anche Matteo Darmian, terzino destro e sinistro del Manchester United, classe ’89 (ha un solo anno di contratto con i Red Devils e potrebbe diventare juventino a breve) e anche Alessandro Florenzi, legato alla Roma da un solo anno di contratto. Nel mirino poi ci sono anche Bryan Cristante, centrocampista dell’Atalanta, e Lorenzo Pellegrini della Roma. In arrivo, già confermati. Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola.