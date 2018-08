Darmian alza la voce: «Voglio giocare di più, ne ho parlato con lo United»

Matteo Darmian ha fatto sapere le sue intenzioni per la prossima stagione, lo United sembra sempre più lontano

Matteo Darmian continua a chiamare l’Italia. Ma l’Italia sembra non rispondere. Intercettato dai microfoni del Manchester Evening News, l’ex terzino del Torino oggi al Manchester United ha fatto il punto sul suo futuro a pochi giorni dalla chiusura del mercato italiano: «Vedremo cosa succede perché non lo sappiamo ancora. Io voglio giocare più regolarmente, la scorsa stagione non ho giocato molto. Questo è il mio obiettivo e la mia ambizione, è per questo che ho parlato con il manager e anche con il club sul mio futuro».

L’ex terzino del Toro sembrava essere molto vicino prima all’Inter e poi al Napoli. Ma entrambe le squadre hanno preferito virare su altri obiettivi: i nerazzurri su Sime Vrsaljko mentre i partenopei su Malcuit. Darmian è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione che possa garantirgli maggior minutaggio rispetto a quello che gli ha dato Mourinho.