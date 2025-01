D'Aversa svela: «Sul mercato vi dico questo. Fazzini? Verrà convocato contro il Lecce e per l'Empoli...»

Le parole del tecnico azzurro, D’Aversa, in vista del match col Lecce di Serie A: nel mezzo anche il calciomercato Empoli e le voci su Fazzini

Roberto D’Aversa ha parlato nella sala stampa Antonio Bassi del Carlo Castellani Computer Gross Arena alla vigilia della sfida contro il Lecce, volendo rilasciare qualche dichiarazione: parlando anche del calciomercato Empoli.

MERCATO – «Non mi piace parlarne, la società sa quello di cui c’è bisogno. Un allenatore di solito vuole due giocatori per ruolo per il lavoro quotidiano. Così il singolo può migliorare la prestazione e io posso avere più scelta. A me piace allenare quello che la società mi mette a disposizione».

FAZZINI – «Purtroppo ci sono dinamiche di calciomercato, anche se sinceramente non capisco tutto quello che è accaduto. Il ragazzo però si è allenato con noi ed è tra i convocati. Parliamo di un giocatore importante che non ho potuto avere con noi a Venezia, dobbiamo quindi valutarne il minutaggio sperando che non abbia un contraccolpo psicologico. Ma ci ho parlato e lo vedo abbastanza tranquillo».

SFIDA DI LECCE – «Il nostro pensiero deve essere tutto riversato sulla partita di domani. Da quando hanno cambiato allenatore hanno aggiunto qualcosa, sicuramente non affrontiamo la stessa squadra del girone d’andata anche se la sfida non è tanto lontana. Si tratta di una partita delicata, ma dobbiamo avere la volontà e la determinazione di cercare di riportare un risultato favorevole. Tutte le energie devono essere su domani».