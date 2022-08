Dazn, primi problemi della stagione: quante lamentele dai tifosi!

Primi problemi per Dazn in questa nuova stagione di Serie A. E i tifosi sono costretti a lamentarsi in massa

Già alla prima giornata, gli utenti di Dazn hanno riscontrato i primi problemi con il servizio.

In molti hanno infatti trovato, o stanno ancora trovando difficoltà per accedere alla piattaforma, mentre appare il messaggio “c’è stato un inconveniente, i nostri tecnici sono al lavoro”. Non proprio il miglior modo per iniziare l’annata.