DAZN Selfies – Rincon e il suo primo gol con il Torino – VIDEO

Tomas Rincon ha parlato ai microfoni di DAZN ricordando il primo gol messo a segno con la maglia del Toro. Queste le parole del centrocampista venezuelano.

«Nella mia prima stagione al Torino, nel 2017/2018 c’era Andrea Belotti come capitano e Sinisa Mihajlovic come allenatore. Nella partita contro la Lazio ho tirato un paio di volte in porta ma non riuscivo a segnare, poi fortunatamente è arrivato il gol».