De Bruyne via da Napoli, c’è una certezza: Romano ne è convinto

Kevin de Bruyne potrebbe lasciare il Napoli dopo appena una stagione: Fabrizio Romano ha una sensazione

È tornato dopo quasi cinque mesi di assenza: il Maradona ha abbracciato sabato scorso Kevin de Bruyne, rientrato in campo contro il Torino dopo il lungo stop e l’intervento per la lesione al bicipite femorale della coscia destra.

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Un rientro positivo con il belga che è parso in grande condizione fisica nonostante la lunga assenza. Un’assenza che ha fatto anche sorgere qualche dubbio sul futuro del calciatore: de Bruyne ha trascorso i mesi di riabilitazione lontano dall’Italia e qualcuno ha interpretato questo come un sinonimo di scarso attaccamento alla squadra. Inoltre, la volontà del presidente De Laurentiis è di non andare troppo oltre con le spese ed è innegabile che lo stipendio dell’ex City è uno dei più onerosi.

Facile pensare allora ad una possibile separazione a campionato finito, un’ipotesi che è stata commentata anche da Fabrizio Romano.

De Bruyne via da Napoli? L’ipotesi è un’altra

L’esperto di calciomercato sul suo canale Youtube ha voluto rispondere a chi chiedeva novità sull’eventuale futuro di Kevin de Bruyne lontano da Napoli.

De Bruyne resta al Napoli (Instagram Kevin de Bruyne) – Calcionews24.com

Secondo Romano “non c’è stata nessuna valutazione tra la società, il giocatore e i suoi rappresentanti per una separazione in estate. De Bruyne – ha aggiunto – anche durante l’infortunio oppure adesso, non si è mai presentato dal club per dire: io in estate vado via”. Sempre il giornalista ha poi aggiunto che anche il Napoli non pensa all’addio di de Bruyne: “Vuole godersi il belga e direi che ne ha il diritto”.

Addio non in programma, dunque, anche se la certezza totale la si potrà avere soltanto a fine stagione ed è proprio Romano che lo spiega, raccontando come agirà il Napoli per decidere il da farsi in tema di calciomercato: “A fine stagione la società tirerà le somme e fare le sue valutazioni. Una postilla che vale per tutti anche se, Romano sottolinea ancora una volta: “De Bruyne non ha mosso alcun passo in uscita dal Napoli“.

Basterà per tenerlo ancora in azzurro anche il prossimo anno? L’estate di certo porterà valutazioni e volti nuovi in casa Napoli, con la possibilità di uno tra de Bruyne e Lukaku possa andare via, visto che sono i due con gli stipendi più onerosi. Che sia il centrocampista? Per Romano non c’è questa ipotesi all’orizzonte, ma soltanto a fine campionato si saprà qualcosa in più.