De Ligt alla Juve: Kean la chiave dell’affare? Le ultime

Trattativa in frenata tra Ajax e Juventus per Matthijs De Ligt: a sbloccarla potrebbe essere l’inserimento di Moise Kean

Prima offerta per Matthijs De Ligt respinta. La Juve se lo aspettava e non si è scomposta. Anzi. I bianconeri sono pronti a rilanciare per arrivare al baby gioiellino olandese. La Juve aveva messo sul piatto 55 milioni, l’Ajax ne chiede 75.

In questa forbice spera di inserirsi ancora il Barcellona, i quali si erano tirati fuori per via delle eccessive richieste di Mino Raiola che aveva trovato l’accordo sull’ingaggio con i campioni d’Italia. Ma non basta.

Per questo i bianconeri potrebbero giocarsi l’asso nella manica che corrisponde a Moise Kean, già ricercato dagli olandesi alcune settimane fa. Come riferito da Il Corriere dello Sport non si tratterebbe di un modo di diminuire l’esborso economico ma sarebbe un’operazione completamente slegata. I bianconeri manterrebbero comunque una prelazione sul ragazzo, consapevoli delle sue enormi doti.