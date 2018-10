La Roma pensa ai rinnovi. Monchi ha già avviato i contatti per il prolungamento di De Rossi, Cengiz Under e Dzeko

In casa Roma sta per arrivare il tempo dei rinnovi. Il club giallorosso pensa al prolungamento del contratto di alcuni elementi divenuti ormai imprescindibili e sempre più titolarissimi con Di Francesco: si tratta di De Rossi, Dzeko e Cengiz Under. Il rinnovo del capitano romanista ormai sembra imminente. Il centrocampista, una vera e propria bandiera giallorossa, volto della romanità dopo Francesco Totti, ha un solo anno di contratto. L’intesa scadrà nel giugno del 2019 e Monchi ha già avviato i contatti per il prolungamento.

«E’ da scemi non rinnovare il contratto a DDR» disse Monchi al suo arrivo. Il suo pensiero è rimasto invariato e presto potrebbe arrivare l’annuncio del prolungamento. Daniele si sente bene e vuole continuare a vestire la maglia della Roma, presto arriverà l’accordo per il rinnovo. Monchi ha già avviato i contatti anche per altri rinnovi, vale a dire quelli di Dzeko e Cengiz Under. Il bomber bosniaco ha un contratto fino al 2020 e si sente al centro del progetto. Il giocatore ha rifiutato diverse offerte e vuole rimanere ancora nella Capitale. Adeguamento per Under che ad oggi è il titolare meno pagato della squadra.