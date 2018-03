De Vrij all’Antidoping. Nado: «Necessari ulteriori accertamenti»

Il difensore della Lazio, Stefan de Vrij, è stato ricevuto quest’oggi dalla Procura antidoping. Ecco il comunicato di Nado Italia

Stefan de Vrij, difensore della Lazio, si è presentato quest’oggi davanti alla Procura Antidoping di Roma per chiarire la sua posizione in merito ad una vicenda, solo burocratica secondo la Lazio, che risale al 19 febbraio scorso, giorno di Lazio–Verona quando il difensore non avrebbe firmato i documenti dopo due esami diversi. Il centrale olandese ha parlato per circa mezz’ora davanti alla Procura.

Settimana scorsa l’olandese non si era presentato di fronte al capo della Procura antidoping Laviani (la Lazio aveva inviato i suoi medici e non il difensore). Questo il comunicato di Nado Italia: «La procura antidoping Nado Italia, guidata da Pierfilippo Laviani, procederà con ulteriori accertamenti sulla vicenda che vede coinvolto stefan De Vrij».