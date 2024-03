De Zerbi, chi è interessato al tecnico del Brighton? La lista

Ecco dove potrebbe andare il tecnico De Zerbi del Brighton. Tante offerte per l’allenatore che in estate deve decidere

Secondo quanto riportato da TMW, il tecnico del Brighton De Zerbi, non rimarrà nella stessa squadra l’anno prossimo e ci potrebbero essere delle novità per quanto riguarda il suo futuro in ottica mercato.

Chi è interessato al tecnico? Attualmente in lista ci sono Napoli, Bayern Monaco e Barcellona. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.