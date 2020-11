De Zerbi: «Sassuolo una nuova Atalanta? Pensiamo all’Udinese» – VIDEO

Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa dopo l’importante vittoria del Sassuolo contro il Napoli. Le sue parole

SASSUOLO NUOVA ATALANTA – «Adesso pensiamo solo all’Udinese, senza farci passare niente per la testa. Pensare a recuperare dei giocatori determinanti per noi, cercando di divertirci ma prendendo le gare con serietà. L’obiettivo è far risaltare le qualità dei singoli nel collettivo»