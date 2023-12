Decreto Crescita, nessuno sconto fiscale per gennaio: niente sì alla proroga

Decreto Crescita, salta la proroga in vista del prossimo mercato di gennaio: non ci sarà alcuno sconto fiscale

Come riferito dall’Ansa, è saltata la proroga del Decreto Crescita. La bagarre scoppiata in Parlamento ha portato alla decisione di non renderla effettiva.

La misura, tanto agognata dai club di Serie A in vista del mercato invernale, avrebbe permesso di risparmiare ancora sugli ingaggi dei giocatori provenienti dall’estero.