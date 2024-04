Del Piero su Mbappé: «Fatico a comprenderlo»

Alessandro Del Piero non le ha mandate a dire a Mbappé riguardo il suo futuro e i suoi comportamenti con il Psg

Le sue dichiarazioni a Sky Sport:

MBAPPE‘ – «Per come sono andati i rinnovi degli anni scorsi, con finti addii, poi firme. Se vuoi stare a Parigi ci stai, non comprendo molto quel comportamento. Dall’altra parte da che l’anno prossimo andrà a vincere, quindi se non gli va bene quest’anno avrà la chance al Real Madrid».