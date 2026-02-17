Del Piero replica al sindaco Sala: «Le sue parole mi hanno sorpreso, ha cose più importanti da fare ma mi fa piacere abbia avuto tempo per me!»

L’ex capitano ed attaccante della Juventus, Alessandro Del Piero, torna sul caso Bastoni di Inter Juve e risponde agli attacchi di Sala

Alessandro Del Piero ha commentato ai microfoni di Sky Sport le scuse presentate da Alessandro Bastoni dopo le polemiche del Derby d’Italia. Lo storico capitano della Vecchia Signora ha lodato il comportamento del difensore nerazzurro, definendo il suo passo indietro un gesto onorevole che dimostra maturità, poiché ammettere gli errori commessi nella foga agonistica aiuta a crescere.

L’ex numero 10 ha poi replicato con classe a Giuseppe Sala. Il sindaco di Milano lo aveva accusato di essere un simulatore, ma il Pinturicchio ha evitato lo scontro diretto per rispetto istituzionale. Si è limitato a dirsi sorpreso e a notare con sottile ironia come il primo cittadino abbia trovato il tempo di cercare vecchi video sul suo conto piuttosto che occuparsi di priorità amministrative più urgenti.

SU BASTONI – «Fa solo piacere che si sia scusato, sulla falsariga delle parole di Marotta. Quello che accade in campo, in una partita particolare, deve poi portare a ragionare a mente fredda e saper dire che ha fatto una cavolata, che ha sbagliato. Gli fa onore, è anche bello. Io non credo alla gente perfetta. Credo che, tramite gli errori, si possa migliorare: è questo il concetto fondamentale. Succede di sbagliare, l’importante è prendersi le proprie responsabilità. Nessuno è perfetto, forse Capello: uno fa delle cose, le analizza e poi si prende le sue responsabilità».

SULLE PAROLE DI SALA NEI MIEI CONFRONTI – «Le parole di Sala che mi ha dato del simulatore? Ho letto, ho letto, sono rimasto sorpreso. Non ho mai parlato di Bastoni in quello specifico contesto. Nella mia carriera ho sempre risposto sul campo e fuori con le scelte che ho fatto e non mi sono mai messo a discutere pubblicamente conto un tifoso. Rispetto la figura del sindaco e le istituzioni, non mi sembra il caso di mettermi a discutere di calcio con lui. Sono sicuro che abbia cose più importanti a cui pensare. Mi ha fatto piacere che abbia avuto tempo da dedicarmi per andare a ripescare un mio video e di rispondermi».