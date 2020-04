Delio Rossi deciso: «Playoff? Non scherziamo neanche»

L’ex tecnico della Lazio, Delio Rossi, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Queste le sue parole

SERIE A – «Quando si riprenderà? Nessuno ha la pietra filosofale, nessuno ha la sfera di cristallo. Anche chi dovrebbe sapere cambia idea ogni giorno, sento sempre date diverse. L’unica cosa furba che si potrebbe fare in questo momento è prendere tempo. Mancano dodici partite? Dodici partite vanno giocate, non importa quando. Poi, la cosa importante, è ricominciare nel modo in cui si era finito, terminando un torneo che è ancora in corso».

PLAYOFF – Assolutamente, non scherziamo. Non si possono cambiare le carte in tavola. Non puoi dire a un certo punto: “Cambiamo le regole”. Bisogna finire quello che si è iniziato, sono contrario a qualsiasi tipo di format alternativo. Se poi si vuole cambiare qualcosa, quel qualcosa è la prossima stagione».