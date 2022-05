Delio Rossi: «Sabato ho visto una buona Lazio, con difensori migliori...»

Delio Rossi ha parlato ai microfoni di Radiosei della stagione della Lazio: «Con difensori migliori sarebbe da Champions»

Delio Rossi ha parlato ai microfoni di Radiosei della stagione della Lazio. Le dichiarazioni dell’ex tecnico biancoceleste.

«Sabato ho visto una buona Lazio che sta facendo un ottimo finale di campionato. È vero che ha preso molti gol, ma dipende anche dalla qualità dei giocatori. Se metto i due centrali del Milan alla Lazio, senza dubbio i gol presi sarebbero di meno. Se vuoi essere più offensivo con i giocatori che sono attualmente in rosa, sei meno equilibrato. La Lazio prende pochi gol in contropiede, non è una squadra sbilanciata perché ha troppi attaccanti. Li prende a difesa schierata. Con un paio di difensori migliori, la Lazio con certezza lotterebbe per la Champions».

BILANCIO – «Secondo me la riflessione su questa annata è che se pensavi di tenere questi giocatori, non dovevi prendere Sarri. Per il suo modo di giocare, certi giocatori non sono adatti. Io i giocatori li alleno e se a giocatori abituati a giocare in un modo, il nuovo allenatore gli chiede di fare uno sforzo in più, ti rispondono ‘ma chi me lo fa fare?’. Ecco, secondo me questo è il problema che ha avuto Sarri all’inizio».