William Carvalho è vicino al Betis Siviglia, l’Inter sposta i suoi orizzonti su Mousa Dembelé, centrocampista del Tottenham

L’Inter lancia l’assalto a Mousa Dembelé. E’ il centrocampista belga il prescelto per il centrocampo di Spalletti. Il tecnico aveva chiesto l’acquisto di un nuovo mediano e la scelta sembra essere ricaduta proprio sull’esperto belga. Il belga è la prossima priorità dei nerazzurri, che studiano un piano per aggirare le pretese del Tottenham. Gli inglesi continuano a chiedere 30 milioni di euro perché hanno messo nel mirino, a loro volta, N’Zonzi, valutato 40 milioni di euro (il costo della clausola).

Il giocatore ora è concentrato sul Mondiale e prenderà una decisione sul suo futuro al termine della kermesse in Russia. Il centrocampista vorrebbe andare a giocare in Oriente e ha in mano un’importante offerta cinese ma l’Inter spera di convincerlo, offrendogli un contratto di 2 anni con l’Inter e un altro contratto di 2 anni con lo Jiangsu, quindi in questo modo potrebbe solo rimandare il viaggio in Cina. Se il giocatore dovesse rifiutare la proposta cinese, il suo prezzo crollerebbe: non resta che aspettare il 13 luglio, giorno di chiusura del mercato cinese. Niente da fare ormai per William Carvalho, altro obiettivo per la mediana: è vicino al Betis Siviglia.