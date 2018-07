Inter, countdown per l’assalto a Dembelé. Carvalho l’alternativa

L’Inter cerca un nuovo centrocampista. La scelta ricadrà su uno tra William Carvalho e Mousa Dembelé del Tottenham

Caccia al nuovo centrocampista in casa Inter. I nerazzurri continuano a lavorare per regalare un nuovo mediano d’impatto a Luciano Spalletti. Nel mirino dell’Inter ci sono sempre Mousa Dembelé e William Carvalho. Secondo Tuttosport, è iniziato il conto alla rovescia per l’assalto finale al centrocampista belga, primo obiettivo per la mediana. L’amico di Radja Nainggolan è il preferito dei nerazzurri ma l’Inter dovrà attendere la fine del Mondiale, o comunque la fine dell’avventura in Russia del Belgio, per avviare una trattativa.

Spalletti ne ha richiesto l’acquisto ma Mousa ora ha riversato le sua attenzioni solo sul Mondiale. Il futuro del belga però, con ogni probabilità, sarà lontano dall’Inghilterra. Un giorno fondamentale per capire il futuro di Dembelé, comunque vada, sarà il 13 luglio, giorno di chiusura del mercato cinese. Il calciatore vorrebbe andare in Asia a chiudere la carriera, per strappare l’ultimo contratto importante, ma l’Inter potrebbe offrire una doppia opzione al belga: un paio d’anni in nerazzurro e poi la chiusura della carriera in Cina, allo Jiangsu. Il problema però al momento è legato al Tottenham che continua a chiedere 25 milioni: per questo i nerazzurri non perdono di vista William Carvalho.