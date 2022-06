Demiral Atalanta, il riscatto è in bilico: una nuova opzione per il futuro

Demiral Atalanta, riscatto in forte dubbio da parte della società bergamasca. Si sta facendo largo una nuova ipotesi

Sky Sport ha fatto il punto sul futuro di Merih Demiral, non così sicuro di proseguire la sua carriera all’Atalanta, che probabilmente non eserciterà il diritto di riscatto.

Il turco a quel punto ritornerebbe alla Juventus, che avrebbe due opzioni: cederlo per fare cassa o, e le percentuali sono in risalita, tenerlo in rosa.