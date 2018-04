Depay continua a segnare e a incantare. Il Milan lo osserva e prepara l’offerta

Il Milan è sulle tracce di Memphis Depay, esterno d’attacco dell’Olympique Lione, autore di 4 gol nelle ultime 3 sfide

Il Milan pensa al mercato estivo e valuta diversi prospetti. I rossoneri hanno messo gli occhi sul nuovo Rui Costa del Benfica, ovvero Joao Felix, ma non solo. Il Milan pensa anche a un colpo importante per il presente e sogna l’arrivo di Memphis Depay. L’esterno d’attacco olandese, dopo aver fallito nel corso della sua avventura con il Manchester United, si sta prendendo una importante rivincita in Ligue 1 con la maglia del Lione. L’esterno olandese classe 1994 ha realizzato 15 gol in stagione: 12 in campionato e 3 in Europa League.

Nelle ultime settimane il talento olandese è tornato a brillare. Il giocatore ha realizzato un gol contro il Marsiglia, 2 contro il Tolosa e uno quest’oggi contro il Metz (e di ben 4 assist!). Il Milan lo segue e potrebbe presentare un’offerta molto presto. Rino Gattuso, allenatore dei rossoneri, avrebbe dato l’ok all’acquisto dell’olandese che potrebbe arrivare per rimpiazzare Suso, possibile partente, oppure per rinforzare il pacchetto degli esterni d’attacco, alternandosi con Calhanoglu e con lo spagnolo, in caso di permanenza (MP all’occorrenza può giocare anche da punta centrale). Il Milan continua a seguirlo, lui continua a segnare: presto i rossoneri faranno un tentativo importante per Depay.