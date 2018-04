Joao Felix incanta: il Milan fa sul serio per il nuovo Rui Costa

Il Milan sulle tracce di Joao Felix, trequartista di proprietà del Benfica, considerato il nuovo Manuel Rui Costa: le ultimissime

Manuel Cesar Rui Costa è stato uno dei calciatori più eleganti visti sui palcoscenici internazionali negli ultimi decenni. Il trequartista portoghese ha lasciato un grandissimo ricordo ovunque: il portoghese è nel cuore dei tifosi della Fiorentina, del Benfica e del Milan. Ora Manuel è il ds del Benfica e osserva un giovane talento che gli somiglia: Joao Felix. Il trequartista 18enne di proprietà del Benfica si sta mettendo in evidenza con dei lampi di genio e secondo O Jogo il Milan, dopo aver ingaggiato Tiago Dias, giovane talento del Benfica, vuole soffiare ai lusitani anche il ‘nuovo Rui Costa’.

Massimiliano Mirabelli ha messo gli occhi sul giovane talento del Benfica e pare intenzionato a fare sul serio. Il direttore sportivo rossonero vuole chiudere il colpo anche per anticipare la folta concorrenza. Joao Felix è un talento importante in prospettiva e su di lui ci sono gli occhi di Arsenal, Atletico Madrid e Barcellona. Il giocatore ha una clausola da 60 milioni di euro ma può andare via per molto meno. Il Milan è pronto ad avviare i contatti ma i lusitani non faranno grossi sconti: il Benfica pare disposto ad ascoltare offerte di circa la metà del prezzo, una cifra comunque alta. I rossoneri però ci credono e sono pronti a scommettere su Joao Felix, il nuovo Rui Costa.