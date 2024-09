Futuro Depay, NIENTE SERIE A: destinazione a SORPRESA per lo svincolato ex Atletico Madrid. TUTTI i dettagli

Memphis Depay non rappresenta una pista calda per la nessuna squadra di Serie A a parametro zero. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile, per l’ex Atletico Madrid spunta l’ipotesi Corinthians.

L’attaccante olandese, svincolato dopo l’addio all’Atletico Madrid, sembra destinato a lasciare l’Europa per provare una nuova esperienza nel calcio sudamericano e nel campionato brasiliano. L’ipotesi che avrebbe potuto portarlo alla Juve ad esempio, invece, è sempre più fredda: si attendono ora ulteriori conferme.