Derby lato Inter, Veron: «Lautaro decisivo, Barella ha tutto»

Le parole di Juan Sebastian Veron sul derby di questa sera: «L’Inter arriva meglio a questa partita, sa aspettare e colpire»

Juan Sebastian Veron, ex giocatore dell’Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport sul derby di questa sera. Di seguito le sue parole.

CHI ARRIVA MEGLIO AL DERBY – «L’Inter, nessun dubbio. Ha tre uomini con caratteristiche diverse e tutt’e tre funzionali a ciò che chiede Simone Inzaghi. Il Milan ha bisogno del pressing, l’Inter meno. Sa aspettare e colpire. Ha più esperienza e più pazienza».

CENTROCAMPO – «Barella. Ha tutto: corsa, tecnica, ritmo, grinta. È completo. Ha lo spirito di sacrificio di un mediano, ha il tiro di una mezzala e le incursioni improvvise di un trequartista. Dove lo metti, fa bene. Assieme a Tonali è il miglior centrocampista italiano».

CALHANOGLU – «Sta facendo un grande percorso di crescita. Da mezzala offensiva, quasi trequartista, a regista. Bravo a riciclarsi per le esigenze della squadra che in questo momento ha bisogno di lui in quella posizione. La tecnica non gli manca, e adesso ha pure la “garra” necessaria».

COSA TEME DEL MILAN – «La voglia di riscatto. Sta attraversando un bruttissimo momento eil derby è l’occasione per venirne fuori. Se Pioli e la società sono riusciti a sistemare i giocatori dal punto di vista psicologico, allora si vedrà una partita ad alta intensità. Mi aspetto ritmi inglesi, mi sono spiegato?».

UOMO DECISIVO – «Dico Lautaro, ma io sono argentino e sono di parte. Ma credo che Barella, e mi ripeto, possa essere il giocatore che sposta gli equilibri: se recupera il pallone velocemente e trasforma l’azione da difensiva in offensiva, l’Inter avrà un vantaggio non indifferente».

SOGNI SCUDETTO – «L’Inter non deve pensare a prendere il Napoli: deve giocare

una partita alla volta, è ancora dentro in Coppa Italia e in Champions e ha già vinto la Supercoppa Italiana. In primavera può sbocciare».

COME SPIEGA LA CRISI DEL MILAN – «Con una parola: appagamento. Succede, dopo aver vinto uno scudetto inaspettatamente, anche se con merito. Sono sicuro che si sapranno riprendere, i valori tecnici non mancano»

