Derby di Milano, Pellegatti: «Ecco quanto mi interessa da 0 a 10»

Derby di Milano, le parole del giornalista Carlo Pelegatti, tifoso del Milan, in vista della sfida di lunedì prossimo

Il giornalista Carlo Pellegatti ha analizzato sul proprio canale Youtube lo spostamento del derby di Milano tra Milan e Inter a lunedì 22 aprile.

PAROLE – «Del derby contro l’Inter il 22 aprile, mi prendo ogni responsabilità, da 0 a 10 mi interessa meno di mille. Purtroppo in questi ultimi 5 incontri contro di loro, non c’è mai stato un vero rimpianto, la partita più equilibrata l’abbiamo persa in campionato l’anno scorso per 1-0 giocando male tra l’altro».