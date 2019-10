La soddisfazione di Kastriot Dermaku dopo il suo esordio con i crociati in occasione di Parma Genoa: ecco le sue dichiarazioni

(dal nostro inviato allo Stadio Tardini, Antonio Parrotto) – Nel clamoroso 5-1 rifilato dal Parma al Genoa c’è stato spazio anche per l’esordio con la maglia crociata di Dermaku.

«Che emozione l’esordio! Bruno Alves è un esempio per me». Queste le parole del difensore in zona mista. Dermaku ha giocato 76 minuti, per poi lasciare spazio a Pezzella.