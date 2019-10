Esordio dal 1′ con la maglia del Parma per Dermaku contro il Genoa: il suo primo pensiero è suo padre, accorso dal Kosovo per vederlo

(dal nostro inviato allo Stadio Tardini, Antonio Parrotto) – Kastriot Dermaku, difensore che si è goduto il proprio esordio con la maglia del Parma nella sfida col Genoa, ha lasciato scappare qualche lacrima dopo il match.

«Dedica per l’esordio? Va a mio padre, che è venuto dal Kosovo per vedermi», racconta un commosso Dermaku in zona mista.