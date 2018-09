Di Francesco svela: «Manolas in forse, Dzeko titolare. Oggi non da Scudetto»

Le parole in sala stampa di Di Francesco in vista del derby di Roma contro la Lazio in programma sabato pomeriggio

Eusebio Di Francesco vuole una vittoria per ricompattare l’ambiente Roma alla vigilia del derby contro la Lazio: «Quella di domani è una partita importantissima per avere continuità di risultati. E’ una partita a sé e noi dobbiamo vincerla per riportare entusiasmo a questo ambiente. Il modulo? Conta l’atteggiamento. Manolas ha avuto qualche problemino e andrà valutato tra oggi e domani, è in forse. De Rossi al fischio d’inizio sarà il capitano di questa squadra. Ad oggi non siamo competitivi per lo Scudetto. Penserei più alla crescita della squadra giorno dopo giorno. Siamo qui per cercare di recuperare, e il recupero passa anche per questa partita delicata e importante» dichiara il tecnico giallorosso in conferenza stampa.

Prosegue l’allenatore della Roma, Di Francesco, reduce dalla vittoria nel turno infrasettimanale di campionato contro il Frosinone: «Ai tifosi chiedo di sostenere la squadra, ma non ho dubbi su questo. Il tifoso romanista lo dimostra a ogni partita, poi sta a noi trascinare il pubblico col nostro atteggiamento. Ci sono tante partite e domani ci potrebbe essere qualche sorpresa, non ve lo dico oggi. Si può difendere bene anche attaccando. Comunque non dipende solo dal modulo, sto ricercando l’equilibrio tramite il centrocampo. Dzeko partirà titolare. Mi interessa il suo rendimento nel complesso di squadra, più che quello individuale».