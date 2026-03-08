Di Francesco pre Lecce Cremonese: «Con Nicola stima e rispetto, alla squadra ho fatto vedere un video prima della partita». Le sue parole

Tra le partite di oggi c’è Lecce Cremonese. Intervento nel corso del prepartita, il tecnico dei salentini, Eusebio Di Francesco, ha presentato così la sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

LA CREMONESE DI NICOLA – «Con Davide (Nicola ndr.) abbiamo cominciato ai tempi di Sassuolo-Livorno nel campionato di Serie B. Ho avuto la meglio io al ritorno. Ci siamo “scontrati” tantissime volte con grande stima e rispetto. Lui è una grande persona, l’ha sempre dimostrato per i valori e tutte quelle volte che ci siamo parlati»

DISCORSO ALLA SQUADRA – «Gli ho fatto vedere un video che si lega alla nostra casa, a questo stadio e a questa gente arrivata numerosa. Video emozionante? Sì, che possa far capire in che contesto stiamo noi. Siamo qui e vogliamo trasmettere emozioni».