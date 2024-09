Di Gennaro: «Il Verona ha DIMOSTRATO di avere e IDEE chiare, mi incuriosisce QUESTO calciatore»

Le parole di Antonio Di Gennaro, ex attaccante, sulle mosse di calciomercato dell’Hellas Verona

Antonio Di Gennaro ha parlato al Corriere di Verona dell’inizio di stagione del Verona.

ZANETTI – «E’ una squadra che ha dimostrato subito di avere le idee chiare. Bravo Paolo Zanetti, che ha saputo inserire le proprie convinzioni tattiche mantenendo la traccia del lavoro eccezionale fatto da Marco Baroni. Il nuovo allenatore ha avuto la capacità di intervenire dove serviva, di trasmettere la visione del gioco che ha al Verona».

INIZIO DI STAGIONE – «I risultati sono arrivati in maniera chiara. E’ evidente che qualcosa ti deve anche girare per il verso giusto, come sempre, ma l’Hellas ha disputato gare accorte e propositive. I risultati sono eloquenti. L’impronta è precisa e questo è un fattore da mettere in rilievo. Il gruppo è saldo, già c’è. E la sosta sarà utile».

CALCIOMERCATO – «Belahyane? Rappresenta l’esempio del modo di operare che addotta l’Hellas, della filosofia societaria, della linea di Sean Sogliano. Un giovane che ha mostrato personalità, che ha avuto l’occasione per esprimersi e l’ha colta. Perché i mezzi ci sono per questi ragazzi, solo che i club che danno loro spazio sono pochi. E tra quelli che lo fanno, c’è il Verona».