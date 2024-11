Di Gregorio: «Settimana importante per la nostra Juve. Ora il nostro obiettivo è questo»

Di Gregorio, portiere della Juventus, ha parlato ai media presenti al termine della visita al Punto Luce Vallette di Torino: le sue dichiarazioni

Michele Di Gregorio ha parlato ai media al termine della visita del Punto Luce Vallette di Torino. Di seguito le parole del portiere bianconero raccolte da JuventusNews24:

SORPRESA – «Siamo stati tutti bambini, con dei sogni, sicuramente è molto bello riuscire a fare una sorpresa a questi ragazzi. Gli ho detto di credere nei propri sogni e gli auguro di realizzarli, non c’è cosa più bella».

SOGNO – «Il mio sogno era diventare un giocatore di grande livello».

MILAN – «Arriviamo da un buon momento e la squadra ha capito l’atteggiamento, lo spirito e l’umore che di giorno in giorno sta migliorando. Arriva in un momento positivo».

SETTIMANA IMPORTANTE – «Sicuramente sarà una settimana piena, con di mezzo la Champions League. Però, come abbiamo sempre detto, il modo in cui pensiamo è di partita in partita. Sabato c’è il Milan, poi penseremo alle altre partite».