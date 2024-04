Di Livio sulla Juve: «Allegri o Motta? Importante è avere le idee chiare»

Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juve, ha parlato a Tuttosport del futuro in panchina e del mercato del club

THIAGO MOTTA – «Partiamo dal presupposto che se la Juve arriva terza e vince la Coppa Italia, Allegri ha fatto pienamente il suo e centrato gli obiettivi richiesti. Dopodiché se il club punta ad avviare un percorso fondato sui giovani, allora per questo progetto vedrei bene Motta. Con Thiago ci sarebbe un cambio di mentalità e sarebbe intrigante. L’importante è che la società abbia le idee chiare. Anche perché la Juve di giovani bravi ne ha tanti…».

GIOVANI – «Soulé e Yildiz? Esattamente. Sarebbero perfetti da esterni offensivi assieme a Chiesa e magari a Felipe Anderson, a parametro zero dalla Lazio. Il brasiliano ha una bella gamba e la giusta esperienza per dare un contributo importante. Con 4 esterni offensivi del genere la Juve sarebbe super competitiva in Italia e pure in Champions e l’ideale sarebbe giocare col 4-3-3. O in alternativa il 4-2-3-1».

MERCATO – «Koopmeiners e Ferguson sarebbero perfetti. Sono esattamente i centrocampisti che mancano alla Juve».