Di Maria Juve, i bianconeri non mollano: nuova offerta all’argentino

Calciomercato Juve: i bianconeri spingono per Di Maria e provano a battere la concorrenza del Barcellona con una nuova offerta all’argentino

La Juventus non è intenzionata di lasciarsi sfuggire dalle mani Angel Di Maria, sui cui avrebbe messo gli occhi anche il Barcellona. Per l’esterno argentino, vera e propria priorità di mercato per Allegri, è in arrivo una nuova proposta per convincerlo ad accettare la destinazione bianconera.

La dirigenza bianconera sarebbe infatti pronta ad alzare l’offerta a 7 milioni di euro bonus compresi, venendo così incontro almeno parzialmente alle alte esigenze di Di Maria. A metà settimana è previsto un nuovo contatto con l’agente dove la Juve formalizzerà l’offerta. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

