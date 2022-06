Di Maria Juve, nessun accordo: rinviato ancora l’annuncio

Di Maria Juve, ancora nessun accordo raggiunto tra le due parti. Rinviato l’annuncio dell’approdo dell’argentino a Torino

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la giornata inglese non ha portato novità su Angel Di Maria. L’incontro a Londra tra la Juve e l’entourage dell’argentino non ha portato all’accordo sperato e, così, è tutto ancora da rifare.

A parte quella della Juventus non ci sono proposte serie per El Fideo, che riflette ancora sul biennale proposto dai bianconeri. L’obiettivo, al momento, è sempre quello di fare un ultimo anno in Europa prima di tornare in Argentina.