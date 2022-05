Di Maria Juve, nuovo assalto a breve? Ecco a cosa pensano i bianconeri

Di Maria Juve, decisione imminente! I bianconeri valutano il possibile acquisto dell’esterno argentino: le ultime sulla situazione

Sono ore decisivo per il possibile colpo Di Maria in casa Juve. Ad infiammare ulteriormente i rumors e i tifosi è stato proprio l’argentino, che ha lasciato un like al club bianconero.

Come riferito da Romeo Agresti di goal.com, entra nel vivo la decisione della Juventus: c’è il massimo apprezzamento tecnico da parte della società, ma sono ancora in corso valutazioni circa il tema ingaggio/età. Un nuovo contatto con l’entourage dell’argentino è previsto nelle prossime ore.