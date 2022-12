Di Maria-Juventus, addio già a gennaio? Le ultime

Di Maria e il futuro ancora in dubbio? La Juventus in ansia di poterlo perdere già a gennaio e la chiamata da Rosario potrebbe far vacillare il Fideo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la nostalgia di casa è tanta soprattutto la voglia di chiudere la carriera al Rosario, squadra che l’ha lanciato. La Juventus vorrebbe proporgli il rinnovo, ma l’argentino al momento valuterà bene il da farsi.