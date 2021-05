Zanetti su Instagram: «Una nuova meravigliosa pagina di storia»

Anche l’ex capitano Javier Zanetti ha commentato il trionfo nerazzurro sotto la guida di Antonio Conte. Il post su Instagram

Ecco le parole, quasi sotto forma di lettera, di Javier Zanetti riportate sul suo profilo Instagram ufficiale.

«Quando Antonio Conte e il suo staff per la prima volta attraversano il cancello di Appiano Gentile, la nostra casa di tutti i giorni.

Portano una cultura del lavoro di massimo livello, iniziano a trasmettere una grande mentalità vincente.

Non fanno altro che pensare giorno dopo giorno a come poter migliorare la Squadra.

Sì, la Squadra. Con la S maiuscola.

Un gruppo di ragazzi che ha seguito questo percorso con grande professionalità, superando alcune difficoltà che ci sono state credendo sempre nel lavoro portato avanti insieme.

Questo Scudetto è tutto merito loro.

Avete scritto una nuova, meravigliosa e importante pagina della storia di questa società facendo felici milioni di tifosi interisti.

Loro, i tifosi, il nostro cuore pulsante da sempre: non ci hanno mai abbandonati.

Mister, staff, giocatori: da vice presidente so quanto è stato difficile arrivare al traguardo.

Per questo volevo ringraziarvi di cuore di avermi permesso di accompagnarvi in questo glorioso cammino.

Ieri, oggi, domani, sempre e solo FORZA INTER ⚫️🔵🇮🇹🖤💙»