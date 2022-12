Dicono di lui: il 2022 di Massimiliano Allegri

Dicono di lui: 5 frasi pronunciate da opinionisti ed ex calciatori o allenatori nel 2022 vissuto da Massimiliano Allegri

Un 2022 senza successi, per la Juventus e per il suo mister Massimiliano Allegri. Discusso, criticato, talvolta contestato pure dai suoi stessi tifosi, di oggi o di un tempo. Ecco 5 frasi su di lui espresse nel corso dell’anno.

1) «Una volta ripreso Allegri, ci doveva essere un accordo sull’idea, sulla visione, sul progetto, e invece è tutto molto fermo. Non lo dico in base solo ai risultati, il problema è vedere 4-5 partite di fila con la squadra sicura, equilibrata e predisposta ad andare a vincere con pressione e ricerca del dominio, con un indice di pericolosità costante. Invece, ripeto, sembra tutto molto statico, non dico casuale, ma fermo e privo di entusiasmo sì» (Daniele Adani, gennaio 2022).



2) «Max ha studiato inglese, ma non ha voglia di impararlo bene ride -. Rifiutò il Real Madrid per coerenza: non voleva fare un torto alle altre squadre che lo chiamarono prima degli spagnoli. Disse di no al Chelsea per motivi di famiglia: la mamma, buonanima, non stava bene. Con l’Arsenal saltò tutto per una questione diciamo tecnica. Quanto al Psg, per lui il calcio francese è roba da scapoli contro ammogliati» (Giovanni Galeone, marzo 2022).

3) «Non ci credo che pensi che lo scudetto non si possa più vincere. Allegri dice quello

che deve dire, non quello che pensa. È logico» (Liam Brady, aprile 2022).



4) «Per Pogba Max Allegri è forse l’allenatore ideale. Anche perché lo conosce bene e

lo ha già allenato, facendolo rendere al massimo. Un rapporto di reciproca stima in

questi casi diventa fondamentale» (Alessio Tacchinardi, giugno 2022).

5) «Come si può mettere in croce Allegri? Ha vinto tanto e non si può dimenticare il

passato» (Paulo Sousa, novembre 2022).