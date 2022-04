Dionisi: «Sassuolo nel pieno della consapevolezza. Traorè? Non è merito mio». Le parole del tecnico del Sassuolo dopo l’Atalanta

Alessio Dionisi ha parlato a DAZN dopo Sassuolo-Atalanta.

MOMENTO – «E’ un Sassuolo nel pieno della sua consapevolezza, questo ci deve dare una spinta per affrontare le ultime sei partite sapendo che ogni partita ha un inizio e una fine. Sapevamo che avremmo trovato un’Atalanta vogliosa di vincere, anche se veniva dall’Europa League ha tanti giocatori forti. Siamo stati bravi, soffriamo loro storicamente, invece nel primo tempo abbiamo fatto molto bene e nel secondo siamo stati cinici e determinati nel volerla vincere».

PARTITA – «Oggi potevamo sbagliare di più a livello tecnico per l’atteggiamento dell’Atalanta, la partita con la Lazio c’ha insegnato qualcosa, siamo giovani e alcune pressioni non riusciamo a reggerle per inesperienza. Oggi siamo stati bravi: ci siamo presi quel che ci ha concesso l’Atalanta”.

GRANDI CON LE GRANDI – «Se abbiamo fatto risultati con le prime sette ma abbiamo 46 punti, che sono comunque tanti, vuol dire che dobbiamo avere più continuità. Ora dobbiamo dimostrare quanto valiamo contro il Cagliari, che rispettiamo, sulla carta non ha niente meno di noi, dobbiamo andare là per far punti. Siamo orgogliosi di quel che stiamo facendo, ci piacerebbe dare continuità anche contro quelle del nostro livello e non solo quelle più forti di noi».

TRAORE – «Di mio nella crescita di Traoré non c’è nulla, ha qualità e sta trovando tranquillità nelle prestazioni e nella testa. Deve migliorare».