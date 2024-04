Solidità e continuità per la difesa atalantina: la stagione di Djimsiti

Djimsiti ha preso in mano la difesa dell’Atalanta: quando esperienza e determinazione fanno la differenza sui pronostici

I pronostici sono fatti per essere rispettati, ma quando essi vengono stravolti nonostante perplessità iniziali e anche da date ritenute troppo alte guardando la carta d’identità, si può dire di aver fatto una grande annata ad alto livello.

Berat Djimsiti sta disputando una delle migliori stagioni da quando è all’Atalanta: non solo per una questione di risultati sportivi (ultimo contro il Liverpool dove è stato il migliore in campo), ma per la costanza avuta andando oltre quello che si poteva pensare sul suo conto, in un contesto oggettivamente delicato.

L’annata precedente era stata tutto sommato positiva, ma con una continuità che andava a corrente alterna: impronta difensiva sempre presente, dall’altra parte comunque un giocatore che non poteva garantire il 110%, considerando anche un reparto che aveva necessità di un cambio generazionale.

Dopo il calciomercato estivo l’Atalanta si presenta con un reparto corto. Il mancato acquisto di un centrale e la corsa su tre competizioni avevano portato Djimsiti a rimboccarsi le mani svolgendo un compito addirittura più grande di lui (come del resto per chiunque si fosse ritrovato in quella situazione): reggere sempre tutta la retroguardia cercando di essere perfetto in tutto, seppur l’approdo di Kolasinac e la crescita di Scalvini abbiano aiutato.

L’albanese non si fa trovare impreparato e dimostra solidità, attenzione, ma soprattutto una continuità speculare a quella della stagione 2020/2021 (a tutti gli effetti la sua miglior annata atalantina), e i numeri certificano esattamente ciò: Djimsiti è il giocatore più utilizzato da Gasperini con 3591 minuti giocati, in Serie A secondo per palloni intercettati (49), quinto per duelli aerei vinti (79). Nel mezzo il record delle 200 presenze nerazzurre conquistate tra onore, talento e impegno: quello che l’ha contraddistinto di più, andando oltre ogni aspettativa (e la stagione non è ancora finita).