Do You Remember? Un Cremonese-Juve non adatto ai deboli di cuore

Gennaio 1996: Cremonese-Juventus finì in parità con continui ribaltamenti di fronte e il presidente dei grigiorossi ricoverato in ospedale

Cremonese-Juventus apre l’anno e un certo sapore di già visto per i tifosi che allora c’erano ci potrebbe anche essere. Era il gennaio del 1996, anche se non la prima settimana come in questo caso. La Juve arrancava nella lotta per il titolo, con una differenza rispetto ad oggi: i punti da rimontare erano 6 e non 10 (sul Milan capolista).

Però era quarta in classifica, al contrario di adesso dove ha una posizione in più e – cosa non ininfluente – aveva consistenti prospettive in Europa, che si sarebbero concretizzate con la vittoria della Champions League.

A Cremona, in quella domenica, successe di tutto. La Juve provò tutte le emozioni possibili nell’evoluzione del risultato: vantaggio con Vialli, ribaltone dei padroni di casa, pareggio di Ravanelli, nuova sconfitta possibile per la rete di Tentoni e gol di Vierchowod a evitare la sconfitta al minuto 90. Un andamento talmente folle che a fine partita il presidente della Cremonese Luzzara venne ricoverato presso l’unità coronarica dell’ospedale della città.